コンニャクとラーメン。山形市が消費額日本一を誇る「食」を組み合わせた新商品が誕生した。発売された「金の鶏玉こんにゃく」。湯せんか電子レンジで温め、そのまま味わうこともできる=ヤマコン食品提供総務省が都道府県庁所在地と政令指定都市などを対象に調査している家計調査の世帯当たりの年間支出額で、コンニャクは山形市が27年連続トップを維持し、ラーメン（外食の中華そば）は新潟市などの強いライバルがいる中で2連