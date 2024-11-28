ホーバスジャパンの「２期目」に明るい未来はあるか（前編）最終クォーターに入って日本代表が加点できず、グアム代表が次々とシュートを決め続けると、最大19得点あったリードはみるみると縮まっていった。外観の屋根の緑色が剥げてしまい、お世辞にも華やかだとは言えないアリーナの室内は、勝てるはずもないと気楽に試合を訪れていたはずの地元のファンの興奮と、地響きにも思える足踏みの音で満ちた。11月24日に行なわれた