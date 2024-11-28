ジェットスターグループはきょう11月28日、20年ぶりに制服を刷新した。オーストラリアの著名ファッションデザイナー、ジェネヴィーヴ・スマート（Genevieve Smart）氏がデザインしたもので、12か月間に渡って、運航乗務員や客室乗務員、地上職員40名とともに最終的なデザインを決めた。これまでにはマイナーチェンジは実施していたものの、フルモデルチェンジは初めて。パイロットや客室乗務員、地上職員が着用する。日本での新制