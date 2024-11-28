藤井聡太竜王＝名人、王位、王座、棋王、王将、棋聖と七冠＝に佐々木勇気八段が挑んでいる将棋・第３７期竜王戦七番勝負第５局は２８日午前９時、和歌山市の「和歌山城ホール」で２日目が始まった。前日に後手・佐々木が封じた５０手目は、唯一の持ち駒を藤井の飛車の頭に打った△３八歩。大方の予想通りで、藤井は７筋に飛車を逃げた。佐々木は馬を作り、次なる構想を練っているが、依然、藤井が有利とみられる。これまでの