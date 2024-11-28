国会内で開かれた自民、公明、国民民主3党の税調幹部らによる協議＝28日午前、国会自民、公明、国民民主3党の税制調査会幹部は28日午前、国会内で2025年度税制改正に関して協議した。年収が103万円を超えると所得税が生じる「年収の壁」を巡り、引き上げを求める国民民主から与党側が狙いを聞き議論。大学生年代の子（19〜22歳）を扶養する親の税負担を軽減する「特定扶養控除」の年収要件緩和やガソリン税減税についても意見交