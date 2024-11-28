青森県の陸奥湾を震源とする地震が頻発していることを受け、青森地方気象台などは27日に記者会見し、今後の地震活動について「顕著な懸念事項はない」と説明した。同気象台によると今月16日以降、陸奥湾を震源とする震度1以上の一連の地震が27日正午時点で8回発生。16日と20日は県内で最大震度4を記録した。県内には内陸部に六つの断層が確認されているが、今回の地震はそれらとの関連性は不明という。同気象台によると、陸