Lidia Kelly[アスタナ ２７日 ロイター] - ロシアのプーチン大統領は２７日、カザフスタンを訪問し、同国とのエネルギー分野の関係強化や農産物を巡る対立緩和について協議した。ウクライナ戦争を巡りカザフスタンはロシアとの距離を取ろうとしている。ただ、欧米市場への石油輸出や食料、電力、その他の製品輸入でロシアに大きく依存している。ロシアの外交政策補佐官ユーリ・ウシャコフ氏は２６日に記者団に対し、プーチン氏