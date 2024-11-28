警報・注意報です。福岡地方・北九州地方・佐賀県の唐津地区に暴風警報が発表されています。28日夜にかけて、暴風に警戒してください。福岡と佐賀は28日、断続的に雨が降るでしょう。雷を伴って雨脚が強まる所もありそうです。予想最高気温です。13℃前後ですが、冷たい風が吹くため、日中も体感としては一桁の寒さとなりそうです。PM2.5です。福岡・佐賀ともに少ないでしょう。週間予報です。29日(金)も寒気が流れ込み、雨や雷雨