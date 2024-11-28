ツムラは28日、公式サイトを更新。29日から都内で開催を予定していた体験型ポップアップイベント『ちょっと生理いま邪魔しないでよプリ』の中止を発表した。ツムラが掲載したポップアップイベント開催中止のお知らせとお詫び文同社は公式サイトに「ツムラ #OneMoreChoice プロジェクト『ちょっと生理いま邪魔しないでよプリ』ポップアップイベント開催中止のお知らせとお詫び」と題した文書を掲載。11月29日から12月8日まで開