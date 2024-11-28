6男7女・15人の大家族「うるしやま家」の母親・佳月さん（47）が、ドタバタな朝に作った“肉肉弁当”を公開した。【映像】母が作った13人分のオムライス＆15人分のお弁当SNSで、40分で作った13人分のオムライスや15人分のお弁当などを紹介している、料理上手な佳月さん。「15人分は尊敬」「なかなかマネできないです」などの反響が寄せられている。この春からは、毎朝5時前に起きて、高校3年生の次男・凛さん、高校2年生の三