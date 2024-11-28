ユニチカが繊維事業から撤退することが２８日、分かった。繊維事業は祖業だが競争激化で営業赤字が続いており、撤退で経営の立て直しを急ぐ。関係者によると、三菱ＵＦＪ銀行など主力取引銀行が３００億〜４００億円規模の債権放棄で協力し、官民ファンドの地域経済活性化支援機構（ＲＥＶＩＣ）が２００億円規模を出資して再建を支援する。ユニチカが午後にも記者会見を開いて発表する見通し。