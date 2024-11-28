「NONSTYLE」の石田明（44）が27日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・17）に出演。自身のブレイクのきっかけについて語った。自身の売れたきっかけを「こんなこと言いたくないねんけど、マジで井上の事故」と意外な告白をした石田。相方の井上裕介は2016年に接触事故を起こし、しばらく謹慎処分となっていた。コンビとしてブレイクしたのは2008年のM−1グランプリでの優勝。「M-1が一発あるけど、井上