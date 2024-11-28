Rich McKay［２７日ロイター］ - 米オハイオ州のデワイン知事は２７日、幼稚園から大学までの生徒が学校で自身の生物学的性別以外のトイレや更衣室を使用することを禁じる法案に署名した。私立学校も対象で、トランスジェンダーの生徒が生物学的性別の異なる生徒と宿泊施設を共有することも禁止している。連邦議会でも、先に行われた下院選挙でトランスジェンダーの候補が初めて当選したことを受け、下院議長が先週に議事堂