◆報知新聞社主催男子プロゴルフツアーメジャー最終戦日本シリーズＪＴカップ第１日（２８日、東京よみうりＣＣ＝７００２ヤード、パー７０）３０人の精鋭たちが「選ばれし者の頂点」を目指し、午前９時３０分に第１組の中島啓太（フリー）、Ｈ・Ｗ・リュー（韓国）、鍋谷太一（国際スポーツ振興協会）がティーオフし、第１ラウンドがスタートした。連覇を狙う蟬川泰果（アース製薬）は１０時１０分、大会３度目