２８日の東京株式市場は売り優勢で始まり、寄り付きの日経平均株価は前営業日比１９９円安の３万７９３５円と続落。 主力株をはじめ軟調な地合いで、日経平均株価は寄り付きにフシ目の３万８０００円台を割り込んだ。前日の米国株市場ではＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともに下落しており、東京市場でも目先リスク回避目的の売りが先行している。米長期金利が低下基調を強めるなか、外国為替市場で急速なドル安・円高が