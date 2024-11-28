メキシコペソ上昇、トランプ氏がメキシコ大統領と意見交換カナダドルも買われる トランプ次期大統領はメキシコのシェインバウム大統領と会談したと明かした。会談は「非常に生産的」だった、米国へのドラック流入阻止について協議した。メキシコ大統領がメキシコ経由の移民阻止に同意したと明かした。 メキシコ大統領はトランプ氏と「素晴らしい」話し合いができたと述べた。移民問題について協議し安全保障問題における協