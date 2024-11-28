米エネルギー情報局（ＥＩＡ）の週報でガソリン需要の４週間移動平均は日量８７８万４０００バレルまで減少した。冬場に入り、天候が悪化する地域があることから、例年の傾向に沿ってガソリン需要は縮小している。 ヒーティングオイルを含む留出油の需要は日量３７４万９０００バレルまで減少。ヒーティングオイルの需要期に入っているが、ヒーティングオイルによる暖房は米北東部に限られており、