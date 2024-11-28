イスラエル軍の空爆で崩れ落ちた建物＝27日、レバノン・ベイルート南部（住民提供・共同）【ベイルート共同】通りには崩れ落ちた建物と無数のがれきが散乱し、かつての街並みは一変した。イスラエルとヒズボラの停戦が発効した27日、イスラエル軍の激しい空爆にさらされたレバノン首都ベイルート南部に共同通信記者が入った。「人生の思い出が壊された」。停戦を喜ぶ祝砲が響く一方、想像を超えた破壊に涙を流す住民も。ベイル