ＺＥＴＡが朝高後に値を消す展開。人工知能（ＡＩ）技術やビッグデータ解析技術を活用したマーケティング支援ビジネスを展開する。２４年１２月期は６カ月間の変則決算となるが、１２カ月決算に復帰する２５年１２月期は業績成長路線への復帰が見込まれている。そうしたなか、２７日取引終了後に２４年１２月期最終利益予想の修正を発表、従来予想の３０００万円から１億４０００万～１億８０００万円に大幅増