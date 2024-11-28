大同特殊鋼は３日ぶり反発。２７日取引終了後、７５０万株（自己株式を除く発行済み株数の３．５０％）を上限に２８日朝の東京証券取引所の自己株式立会外買付取引（ＴｏＳＴＮｅＴ－３）で自社株を取得すると発表。これが好感されている。 買い付け価格は２７日終値の１１４８円５０銭。東証の自己株式立会外買付取引情報によると、大同特鋼は２８日に買い付けを実施し、７３９万８９００株を取得した。あわせて投資