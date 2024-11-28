三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループが軟調推移。コンコルディア・フィナンシャルグループや、ふくおかフィナンシャルグループ、北洋銀行が冴えない展開となっている。２７日のニューヨーク債券市場において、米長期金利は４．２６％に低下した。１０月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数は前月比０．２％の上昇と、市場の予想に沿った結果となった。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）による１２月