【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■硯カンナ（松たか子）と、夫・硯駈（松村北斗）の、切なくも愛にあふれた最新予告＆本ポスター 脚本：坂元裕二×監督：塚原あゆ子が初タッグを組み、同じく初共演の松たか子×松村北斗（SixTONES）という実力派キャストを迎えた、オリジナル劇場公開作品『ファーストキス1ST KISS』（2025年2月7日公開）の予告編が公開された。 今回解禁された映像は、硯カンナ（松たか子