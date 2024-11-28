東京都文京区の猪口邦子参院議員（７２）の自宅が焼け、家族とみられる１人が死亡した火災で、警視庁富坂署は２８日、逃げ遅れたもう１人についても現場で死亡が確認されたと発表した。猪口議員の夫で東大名誉教授の孝さん（８０）と３０代の長女とは連絡が取れていないという。同署は死亡した２人の身元確認を進めるとともに、出火原因や詳しい火元を調べる。火災は２７日午後７時１０分ごろに発覚。文京区小石川の６階建て