タレントの紗綾（31）が28日までに自身のインスタグラムを更新。広島県の宮島・厳島神社で結婚式を挙げたことを報告した。紗綾は「私ごとですが、宮島 厳島神社にて結婚式を執り行って参りました」と報告。「秋晴れの清々しい日に、2歳になる娘、親族たちに見守られながら契りを結んできました」とした。「憧れだった白無垢綿帽子初詣、戌の日、お宮参り、休日など・・・もう何度夫と訪れたか分からない厳島神社での挙式