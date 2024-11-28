女優・タレントの守永真彩（33）が27日、自身のインスタグラムを更新。母で女優の白石まるみの62歳の誕生日を報告した。「今日はママ(白石まるみ)のお誕生日」とつづり、「本当は今日母娘でBDディナーする予定だったのですが…ママさん高熱で断念」と明かした。「最近ずっとハードスケジュールだったから朗読劇終わってほんの少し落ち着いたタイミングでぷつんと緊張の糸が切れちゃったんだろうなぁ...。今日はゆっくり休