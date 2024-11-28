レバノンのイスラム教シーア派組織「ヒズボラ」とイスラエルが、停戦で合意しました。バイデン大統領の任期が残り少なくなってきた中、背景に何があったのでしょうか。ヒズボラと共闘してきたハマスが実効支配するガザ地区の今後を考えます。■バイデン大統領の「最後の功績」藤井貴彦キャスター「イスラエルをめぐっては南側でガザ地区のハマス、北側でレバノンのヒズボラ、両方と戦闘を続けてきましたが、今回ヒズボラ側との停戦