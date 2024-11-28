タレントの片岡鶴太郎（69）が、27日、温泉でヨガをする姿をブログに公開した。【映像】「骨と皮だけ、鶴ちゃんやり過ぎ」驚きの声が寄せられた片岡鶴太郎の姿8月22日にテレビ朝日系のトーク番組『徹子の部屋』に出演した鶴太郎。10年以上前に始めたヨガを通して健康的な生活を送っていることや、午後5時に就寝、午後11時には起床し、ヨガや瞑想をしていること、1日1食生活で体重が約45kgになったことなどを明かし、話題になっ