David Brunnstrom［２７日ロイター］ - ロシアのポリャンスキー国連次席大使は２７日、トランプ次期米大統領がウクライナへの支援削減を決定すれば、ウクライナ軍にとって「死刑宣告」になると主張した。また、ウクライナはＮＡＴＯ（北大西洋条約機構）諸国を戦争に巻き込もうとしていると非難した。ポリャンスキー氏は国連安全保障理事会で、バイデン大統領はウクライナへの支援強化によって「ロシア国内と次期米政権チー