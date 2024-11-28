［東京２８日ロイター］ - ユニチカは２８日、構造改革の施策として、繊維事業のうち不採算事業から撤退することを検討していると発表した。今日の取締役会に付議する予定という。同日付日本経済新聞は、ユニチカが祖業の衣料繊維に加え、不織布や産業繊維など機能資材事業の大部分から撤退すると報じた。再建に向け主な取引銀行に金融支援を求め、三菱ＵＦＪ銀行などは３００億−４００億円規模の債権放棄に応じる方向で