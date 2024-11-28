最終予選会に注目女子ゴルフの来季レギュラーツアー出場権を懸けた最終予選会（QT）が26日から4日間、静岡・葛城GC宇刈C（6454ヤード・パー72）で行われている。非公開でギャラリーが観戦できない熾烈な戦い。選手たちの様子が明かされ、「夢ちゃんガンバ!!」と反響が集まっている。来季の職場を争う中、色とりどりのウェアでプレーしていた。今季がルーキーイヤーだった政田夢乃は黄緑のスカートと白い長袖シャツでカメラにピ