【女子プロゴルフQTファイナルステージ】【もっと読む】道産子ルーキー政田夢乃 「5度目の正直」をかなえた忍耐力がプロでは武器に国内男子ゴルフは28日開幕の日本シリーズJT杯（東京・東京よみうりCC）が最終戦。優勝賞金は4000万円と高額のため、賞金ランク1位の平田憲聖（24）から6位の石川遼（33）まで賞金王の可能性を残すが、26日から始まった女子プロの試合の方が気になるファンは多いのではないか。来季の出場権を争