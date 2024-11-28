【ホークス一筋37年 元名物広報が見た「鷹の真実」】#33《森脇浩司の巻》二軍監督時代は朝9時から19時まで猛練習、休日も事前予告なしで選手は激ヤセ秋山幸二◇◇◇秋山幸二さん（62）はホークスを2度、強くしたと言っても過言ではありません。1度目は選手として。西武からトレードでダイエーに移籍してきた1994年以降です。この連載でも書きましたが、常勝軍団で競争意識が強い西武で揉まれてきた選手。体のど