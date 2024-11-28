人間関係を築くうえで、相手を尊重し、不快感を与えない行動を心がけることは重要です。今回は、周りに不快感を与える言動を紹介します。スマホの見すぎ「友達とランチ中、相手がずっとスマホをいじっていると、会っている意味がないように感じます」（30代／女性）他人との貴重な時間を共有するときは、スマホの使用を控え、相手との時間を大切にしましょう。場所を選ばない化粧直し「共にランチしている最中に、テーブルで化粧直