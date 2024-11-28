巨人の菅野智之（35）が26日、NPBアワードに出席し、2020年以来4年ぶり3度目のMVPに選ばれた。【もっと読む】菅野のせい？岡本和真「メジャー断念」か昨季は4勝8敗で「菅野は終わった」と揶揄されたが、今季は15勝3敗と完全復活。最多賞（15勝）、最高勝率（.833）、ベストナイン、ゴールデングラブ賞、小林とのバッテリー賞を含め、「6冠」の受賞ラッシュ。「おそらく、去年の今ごろは、菅野がMVPを取ると思っている人は誰も