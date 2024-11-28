ラグビー日本代表が2024年最後のテストマッチを惨敗で終えた。敵地での24日のイングランド戦は14ー59の大敗。第二次エディー政権1年目の戦績はテストマッチ4勝7敗である。ベスト8以上との目標を掲げる2027年のW杯に向け、課題は山積。30年以上に渡って日本ラグビーを追う、スポーツライターの永田洋光氏がジャパンの現在地を分析する。【もっと読む】不可解な続投に二重契約…ラグビー代表監督巡る混乱の歴史◇◇◇