夜中に3時間、猫を探すだけで7500円。スキマバイトアプリのTimee（タイミー）でこんな求人が躍ったのがつい11月頭のこと。「闇バイト」の求人による連続強盗が社会問題化する中、当然、闇バイト疑惑が持ち上がり、真偽は不明ながら求人は削除され、同社の小川嶺代表はX（旧ツイッター）での説明と謝罪に追い込まれた。メルカリ「返品・すり替え詐欺」横行で異例の声明…悪質ユーザーに騙されないためには？すると今度は21日に