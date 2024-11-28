【経済ニュースの核心】APECが閉幕…中国と中南米の急接近で世界はどう変わるのか？中国勢による市場の席巻をますます助長することになりそうだ。EV（電気自動車）の基幹部品である車載電池を手掛けるスウェーデンの新興企業、ノースボルトが先週、経営破綻した。欧州系電池メーカーの破綻は2023年以降、これで3社目。“EV変調”がもたらす市場の「揺らぎ」に、トヨタ自動車やホンダなど国内勢の間でも警戒感が広がる。ノー