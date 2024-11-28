陸上自衛官が主体で操艦します。陸上自衛隊が命名式を執行陸上自衛隊は2024年11月28日、内海造船瀬戸田工場（広島県尾道市）において新たに建造された輸送艦の命名式および進水式を実施しました。「ようこう」と命名された同艦は、従来「中型級船舶」と呼ばれていた自衛艦の1番艦として建造が進められていた船です。2024年11月28日、命名・進水した新型輸送艦「ようこう」（深水千翔撮影）。「ようこう」の艦番号は「4101」、船