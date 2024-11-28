【ラサール石井 東憤西笑】#232勘九郎・七之助がアウェイの明治座で躍動！歌舞伎らしい演目並べ正攻法でお客を圧倒盟友であった中村勘三郎さんが亡くなって今年で十三回忌。追善の興行が各地で行われている。そのひとつが三島村歌舞伎「俊寛」で、先日NHKで放送された。平清盛討伐の謀略のため鹿ケ谷に集った罪で鬼界ケ島に流罪となった俊寛と康頼、成経の3人が、ボロボロの姿になりながら、ひたすら赦免されて都に帰れる日