俳優の上地雄輔（45）が28日、自身のインスタグラムを更新。メッツの千賀滉大投手（30）、ソフトバンクからFA宣言した甲斐拓也捕手（32）との3ショットを披露した。「おめでとう&お疲れ様#メジャーリーガーの大投手こーだい#世界に誇るspecial捕手たくや」と書き出すと、千賀のサイン入りユニホームを手にした自身と千賀、甲斐の3ショットをアップ。「色んな事を話して食った5時間半wつかNY.Metsのこのユニフ