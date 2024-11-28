幹部自衛官として順調にキャリアを重ねていながら、激務とパワハラが重なりメンタルダウン。「人に認められるためではなく、もっと楽しく生きたい」と転職し、自分の体験をもとにXで働き方やメンタルコントロール術を発信するわび氏。フォロワー数が17万人を突破し、ネットメディアでもたびたび投稿が話題になる氏が手掛けた新著『人生から逃げない戦い方メンタルダウンから生き延びた元幹部自衛官が語るユル賢い生存戦略』