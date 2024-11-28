デビュー25周年を迎えても、衰えを知らない美しさを保ち続けている歌手・後藤真希。13歳でモーニング娘。に加入し、39歳となった今も歌に向き合い続けている。そんな彼女が、11月29日に3年ぶりの写真集『後藤真希 写真集 flos（フロース）』（講談社）を発売する。発売前に重版、3刷が決まった今作では、「自分自身をほどくリラックス時間」がテーマだ。雪景色の山形県や、海が輝く韓国・済州島で、のびのびと羽を伸ばす自然体の後