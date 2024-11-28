11月26日、須田亜香里がInstagramを更新した。【写真】新しいヘアスタイルが映えるワンピースSHOTを公開須田は、自身のInstagramアカウントにて、「髪切って一気に気分は秋」「ドデスカでは生放送中にマフラーの巻き方を習得。 （もう忘れた可能性あり 笑）」とコメントし、スリットの入ったテラコッタ色のワンピース姿で、胸上あたりまでの長さになった髪を外側に巻いた、新しいヘアスタイルの写真を公開。この投稿に対し、ファン