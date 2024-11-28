国土地理協会によると、日本には9000以上の駅が存在します。「東京」「大阪」「名古屋」など、よく耳にする駅名は簡単に読むことができますが、中には読み方が難しい駅名も……。この難読駅名、正しく読めますか？駅名「有年」はなんて読む？答えを見る↓↓↓↓↓答え：うね正解は「うね」でした。有年（うね）駅は、兵庫県赤穂市にあるJR西日本山陽本線の駅です。同じ山陽本線には姫路駅や岡山駅があり、姫路駅へは約30分、岡山駅