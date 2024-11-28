がん、脳血管疾患、心疾患は三大疾病と呼ばれている。東京慈恵会医科大学の斎藤充教授は「健康に自信がある人でも、年をとって骨が強くなる人は一人もいない。骨の強さを維持しないと、認知症や動脈硬化、心臓疾患を合併するリスクが高まる」という――。※本稿は、斎藤充『100年骨』（サンマーク出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／pocketlight※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／pocketlight■「骨粗し