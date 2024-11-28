◇欧州CL1次リーグ第5節Rマドリード 0-2 リバプール（2024年11月27日リバプール）欧州チャンピオンズリーグ（CL）は27日、1次リーグ第5節が各地で行われ、連覇を狙うRマドリード（スペイン）は敵地アンフィールドでリバプールに0-2で敗れた。5戦全勝の勝ち点15で首位を守ったリバプールに対し、2勝3敗のRマドリードは勝ち点6で30チーム中24位。1次リーグ敗退が危ぶまれる状況となった。Rマドリードは0-1で迎えた後半16分