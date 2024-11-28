アマゾンは新製品の「Echo Show 21」（日本未発売）と「Echo Show 15（第2世代）」をこのほど発表した。壁にかけて使うことを想定した薄型の設計が特徴で、スピーカーの増強により音質が向上している。どちらもスマートディスプレイと小型テレビの中間に位置する製品だ。