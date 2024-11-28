Gleb BryanskiAlexander Marrow[モスクワ ２７日 ロイター] - ロシア中央銀行は２７日、ルーブルが１ドル＝１１０ルーブルを割り込んで８月上旬から３０％以上下落していることを受け、金融市場の圧力を緩和するため外貨購入を停止すると発表した。２８日から年末まで国内市場で停止し、来年まで購入を延期する。金融市場のボラティリティーを低下させるための決定という。ロシアはドルやユーロの使用を禁じられて以降、中国