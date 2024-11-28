［東京２８日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比１９９円０３銭安の３万７９３５円９４銭と続落してスタートした。その後３００円超安に下げ幅を拡大している。前日の米国市場での株安を嫌気した売りが先行した。為替の円高も重しになっている。 東京エレクトロンなど半導体関連は総じて軟調。主力株はトヨタ自動車やソニーグループが小高い。指数寄与度の高いファーストリテイリング、ソフ