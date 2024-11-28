えなこが26日（火）、自ら撮影・照明・メイクを手掛けた”宅コス”姿を公開した。【写真】まるでスタジオ撮影のような”宅コス”アザーカット【2点】Instagramのフォロワー数が250万人を突破した不動の人気コスプレイヤー・えなこ。日本の魅力を世界に発信する「クールジャパン・アンバサダー」として、名実共に日本を代表するコスプレイヤーとして活躍している。えなこは26日、「おうちでValorantコスプレシリーズ」とXを更新。衣